NBA: Ben Simmons e Joel Embiid, niente All Star Game per un contatto positivo (Di domenica 7 marzo 2021) Ben Simmons e Joel Embiid non faranno parte dell’All Star Game 2021. I due giocatori dei Philadelphia 76ers infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Shams Charania di The Athletic, sarebbero entrati in contatto con una persona positiva e per questo potrebbero essere esclusi – come da protocollo NBA – dalla manifestazione. Al momento entrambi, che sono comunque arrivati ad Atlanta, ma ovviamente in maniera individuale, sono in attesa degli esami del caso, ma i tempi sono troppo stretti per farli giocare. Non ci sono piani per la sostituzione, stando ad Adrian Wojnarowski della ESPN. I Philadelphia 76ers, per conto del loro head coach Doc Rivers, hanno fatto sapere che stanno valutando la situazione cercando di capirne i possibili sviluppi, anche in vista – poi – della seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Bennon faranno parte dell’All2021. I due giocatori dei Philadelphia 76ers infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Shams Charania di The Athletic, sarebbero entrati incon una persona positiva e per questo potrebbero essere esclusi – come da protocollo NBA – dalla manifestazione. Al momento entrambi, che sono comunque arrivati ad Atlanta, ma ovviamente in maniera individuale, sono in attesa degli esami del caso, ma i tempi sono troppo stretti per farli giocare. Non ci sono piani per la sostituzione, stando ad Adrian Wojnarowski della ESPN. I Philadelphia 76ers, per conto del loro head coach Doc Rivers, hanno fatto sapere che stanno valutando la situazione cercando di capirne i possibili sviluppi, anche in vista – poi – della seconda ...

