Morata fa CR7 | Juve reazione da Champions

Advertising

romeoagresti : #CR7 non è al top della condizione: nessun infortunio, semplice stanchezza. Per questo motivo questa sera dovrebbe… - Chicca141002 : RT @forumJuventus: Il Giornale: 'Morata si veste da CR7. La Juventus è ancora viva, vince la sua partita più improbabile dopo aver scelto d… - MaxScherzyIT : RT @forumJuventus: Il Giornale: 'Morata si veste da CR7. La Juventus è ancora viva, vince la sua partita più improbabile dopo aver scelto d… - Barcontevalmon1 : RT @SandroSca: Senza CR7 Senza Dybala Senza Arthur Senza de Ligt Senza Bonucci Senza Chiellini Senza Bentancur Sotto 0-1 Senza un rigore as… - forumJuventus : Il Giornale: 'Morata si veste da CR7. La Juventus è ancora viva, vince la sua partita più improbabile dopo aver sce… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata CR7

Bianconeri senza Ronaldo in chiave Porto: Correa porta avanti la Lazio, rimedia Rabiot poi si scatena lo spagnolo con due gol in 2 minutiLa Lazio perde lucidità, Milinkovic frana su Ramsey e regala un rigore alla squadra di Pirlo: in mancanza di, sul dischetto si presenta lo stessoper l'uno - due personale nel giro di 3 e ...Bianconeri senza Ronaldo in chiave Porto: Correa porta avanti la Lazio, rimedia Rabiot poi si scatena lo spagnolo con due gol in 2 minuti ...Non è vero che tutte le partite siano uguali e importanti. Martedì le parole dovranno essere confortate dalla qualificazione altrimenti la memoria del passato verrà bruciata in fretta da una realtà di ...