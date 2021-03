Advertising

LaGazzettaWeb : L’abbraccio Puglia-Albania: «A Brindisi una medaglia per l’accoglienza» - Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: L'abbraccio di Gaudiano al pubblico pugliese - TGR Puglia - TeleDehon : PUGLIA-ALBANIA UN ABBRACCIO LUNGO TRENT'ANNI - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: L'abbraccio di Gaudiano al pubblico pugliese - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : L'abbraccio di Gaudiano al pubblico pugliese - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : abbraccio Puglia

La Gazzetta del Mezzogiorno

... il sindaco Riccardo Rossi (e, idealmente, l'intera comunità locale), alla presenza dell'ex sindaco (in carica in quel lontano 1991) Pino Marchionna, del presidente della RegioneMichele ...Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, sezione nuove proposte, il cantante di Foggia ringrazia quanti lo hanno sostenuto con un videomessaggio alla redazione del Tgrdi Maria Grazia LombardiBRINDISI - Brindisi e l’Albania, divisi dal mare, ma legati indissolubilmente da una pagina di storia che giammai potrà ingiallire. Sono trascorsi ben tre decenni da quel 7 marzo 1991, il giorno dello ...Il primo ministro di Albania, Edi Rama a Brindisi con Emiliano per il trentennale dell’immigrazione albanese. 06/03/2021. link video intervento integrale Emiliano http://rpu.gl/ ...