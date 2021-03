Khalida Jarrar | una donna di Palestina Il suo coraggio e l' infamia dei carcerieri

(Di domenica 7 marzo 2021) Questa è la storia di unasa. Della 'Navalny' di. Il suo nome è. Per dar conto della sua storia, partiamo da uno scritto, per Haaretz , di uno dei più autorevoli ...

Advertising

rubio_chef : Lo stato illegale teocratico di apartheid israeliano ha incarcerato Khalida Jarrar, parlamentare e membro del FPLP.… - globalistIT : - PutraAbramo : @davecamerini La CPI del Procuratore Fatou Bensouda è al lavoro, la propaganda nazisionista che la definisce antise… - PutraAbramo : @davecamerini @paola_valori @rubio_chef @netanyahu @o_antisemitismo Penoso nazi antisemita, Khaled dell'FPLP come K… - PutraAbramo : @Davide71897876 @rubio_chef Se fossi ebreo in Israele, voterei lista araba unita, Hadash di Ayman Odeh, Ta’al di Ah… -

Ultime Notizie dalla rete : Khalida Jarrar

Il Manifesto

Questa è la storia di una donna coraggiosa. Della 'Navalny' di Palestina. Il suo nome è. Per dar conto della sua storia, partiamo da uno scritto, per Haaretz , di uno dei più autorevoli e coraggiosi giornalisti israeliani: Gideon Levy. Una storia esemplare 'Immaginatevi: ...Lunedì scorso un tribunale militare israeliano ha emesso un verdetto di condanna a due anni di reclusione ai danni di, 57 anni e con qualche problema di salute, parlamentare del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), storico partito della sinistra palestinese e attivista femminista. ...Militante palestinese è nemme carceri israeliane ne ha scritto su Haaretz uno dei più autorevoli e coraggiosi giornalisti israeliani: Gideon Levy.Lire cette déclaration en français Läs uttalandet på svenska. Lea esta declaración en español Read this statement in English Lees deze verklaring in ...