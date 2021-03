I collectathon sono morti?

(Di domenica 7 marzo 2021) "": una parola che probabilmente molti videogiocatori appassionati non hanno neppure sentito nominare, da tanto è caduta in disuso. A dire il vero, persino nell'età dell'oro del genere era un termine che si usava molto di rado. Eppure, molti di noi hanno avuto per le mani dozzine di, alcuni di essi hanno raggiunto lo status di vere e proprie leggende nel sottobosco della cultura nerd, moltituttora annoverati nelle classifiche dei migliori videogiochi mai realizzati. Ilplatformer è un genere videoludico che ha raggiunto il momento di massimo splendore nell'era dei 64bit, rendendosi protagonista di una straordinaria esplosione causata principalmente da un problema di difficile soluzione. Stiamo parlando del grande problema che ha tenuto svegli migliaia di sviluppatori a metà ...

Advertising

Eurogamer_it : Un pezzo di storia dei videogiochi sta scomparendo... o forse no? -

Ultime Notizie dalla rete : collectathon sono

Everyeye Videogiochi

Non manca nemmeno il ritorno dello spirito '' del gameplay, in parte dimenticato e ... Ciinfatti varie zone da esplorare, invitandoci a curiosare in giro, ma sempre sotto la costante ......molto al, chiedendoci letteralmente di girovagare per livelli pieni di gemme da raccogliere, chiavi, cristalli, statuette, cercando di raggiungere il 100% di oggetti raccolti. Ci...Un pezzo di storia dei videogiochi sta scomparendo... o forse no? "Collectathon": una parola che probabilmente molti videogiocatori appassionati non hanno neppure sentito nominare, da tanto è caduta i ...