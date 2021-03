"Gli Extraliscio convocati a Domenica In e poi mandati via: mancanza di rispetto e scortesia" (Di domenica 7 marzo 2021) Si va lunghi a Domenica In, con gli artisti in gara a Sanremo che tornano ad esibirsi e i commenti dei giornalisti. E così alcuni cantanti finiscono fuori scaletta. Come gli Extraliscio, scatenando la reazione di Elisabetta Sgarbi, produttrice del gruppo. Dal programma di Rai1 spiegano che la scaletta è stata modificata per fare spazio a 40 minuti di diretta per l’intervento finale del Papa ad Erbil, in Iraq.“La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse: invitano settimane prima gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti più un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) Si va lunghi aIn, con gli artisti in gara a Sanremo che tornano ad esibirsi e i commenti dei giornalisti. E così alcuni cantanti finiscono fuori scaletta. Come gli, scatenando la reazione di Elisabetta Sgarbi, produttrice del gruppo. Dal programma di Rai1 spiegano che la scaletta è stata modificata per fare spazio a 40 minuti di diretta per l’intervento finale del Papa ad Erbil, in Iraq.“Lae ladi attenzione degli autori e della conduttrice diIn è senza scuse: invitano settimane prima gli(un gruppo di 6 musicisti più un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza ...

