Formazioni ufficiali Roma Genoa | le scelte degli allenatori

(Di domenica 7 marzo 2021) Ledimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: Fonseca.(3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro. Allenatore: Ballardini. Leggi su Calcionews24.com

Alle 12:30 ci sarà Roma-Genoa, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Fonseca ha attuato un robusto turnover nella formazione.