Fedez-Michelin sul podio a Sanremo | merito della Ferragni?

(Di domenica 7 marzo 2021) Si è concluso nella notte tra sabato e domenica 7 marzo il Festival di2021, con la coppiache ha chiuso inaspettatamente al secondo posto. Sulla classifica, però, guidata dai Maneskin che hanno ottenuto la vittoria, c’è un po’ di polemica in quanto il duo è passato dall’essere 17esimo venerdì sera a secondo classificato. Cerchiamo ora di capire come questo sia stato possibile.da 17° a 2°: come funziona la votazione a? Sebbene la loro scalata in classifica abbia destato qualche polemica – e sicuramente parecchio stupore -, di fattoe Francescanon hanno fatto nulla di irregolare. Il 17esimo posto di venerdì sera si basava infatti su un meccanismo di voto differente rispetto a ...

... ma viene riportato come. Molti su Twitter hanno notato l'errore e non solo hanno fatto ...cancella certo la gioia della coppia che ha iniziato questo Sanremo in salita dopo la gaffe di...Sui social però gli utenti si sono scatenati, poco soddisfatti del risultato: "Ragazzi, bravie lama sono saliti solo grazie alla Ferragni", ha commentato qualcuno via Twitter. ...A completare la classifica generale del Festival di Sanremo 2021 sono Ghemon, Francesco Renga, Gio Evan, Bugo, Aiello e Random. efinita la classifica generale del Festival di Sanremo 2021 al termine d ...I Maneskin vincono Sanremo 2021, la settantunesima edizione della kermesse canora italiana e per la prima volta la prima volta vince una canzone rock. “Zitti e buoni“ ha conquistato pubblico, critica ...