Covid: in Toscana 1.355 nuovi positivi e 10 decessi, ancora in salita i ricoveri (3) (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - Complessivamente, 20.093 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (665 in più rispetto a ieri, più 3,4%). Sono 39.182 (1.246 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 15.052, Nord Ovest 15.127, Sud Est 9.003). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.308 (38 in più rispetto a ieri, più 3%), 199 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri, più 5,3%).

