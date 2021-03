Coronavirus nei comuni | 16 nuovi casi a Pisa | 15 a Volterra

Advertising

Avvenire_Nei : Walter Ricciardi: ecco come smettere di inseguire il coronavirus - paolaparoletta : Ma i #medici e gli #infermieri che lavorano in #ospedale non sono capaci di dare un calcio nei maroni a gente come… - QAin51404808 : RT @piersar62: Tar sconfessa il ministro Speranza, ed apre le porte ad un approfondimento giudiziario nei suoi confronti che prima o poi sa… - celestinoceles7 : RT @piersar62: Tar sconfessa il ministro Speranza, ed apre le porte ad un approfondimento giudiziario nei suoi confronti che prima o poi sa… - Avvenire_Nei : Covid. 207 decessi, i morti verso la soglia dei 100mila. A Milano Darsena contingentata -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nei

PisaToday

Il test Covid rapido arrivasupermercati , almeno in Germania. Si tratta di un tampone nasale che fornisce il risultato in ...non sanno di aver avuto contatti diretti con un positivo al...La conversazione tra Marco Galaverni e Michele Fossi è continuatagiorni scorsi in occasione di ...modo particolare in un momento storico come quello che stiamo vivendo di crisi per il,...Christian Seu / udine Una scia interminabile di lutti. Mai, nella storia dell’Italia repubblicana, se ne erano registrati tanti: tra marzo e dicembre 2020 si sono osservati nel nostro Paese 108.178 de ...Hanno perso più soldi e lavoro degli uomini, però l’impegno a casa è raddoppiato. La recessione al femminile ha colpito, solo in dicembre, 99mila posti su 101mil. I dati di una indagine nell’ambito de ...