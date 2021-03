Come avere la vostra casa sempre profumata con queste 3 piante (Di domenica 7 marzo 2021) Le piante sono indubbiamente uno splendido elemento decorativo, la scelta dipende sicuramente dal nostro gusto personale ma anche dal motivo per cui vogliamo tenerle in casa. Se lo scopo è quello di portare tra le mura una ventata di profumo, allora alcune sono una scelta migliore di altre. La lavanda I fiori di lavanda, con il loro delicato colore viola, arredano con delicatezza. Il loro intenso profumo porterà una ventata provenzale a tutto l’ambiente. Oltre al piacere olfattivo, l’essenza di lavanda ha anche proprietà rilassanti, collochiamo la pianta in salotto, mentre guarderemo la tv, dopo cena, ci concilierà il sonno, la notte passerà più serena. Naturalmente lo stesso effetto si ottiene anche con l’olio di lavanda, quindi se vogliamo amplificare l’effetto della pianta, collochiamo qualche goccia di olio in vari punti della ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 7 marzo 2021) Lesono indubbiamente uno splendido elemento decorativo, la scelta dipende sicuramente dal nostro gusto personale ma anche dal motivo per cui vogliamo tenerle in. Se lo scopo è quello di portare tra le mura una ventata di profumo, allora alcune sono una scelta migliore di altre. La lavanda I fiori di lavanda, con il loro delicato colore viola, arredano con delicatezza. Il loro intenso profumo porterà una ventata provenzale a tutto l’ambiente. Oltre al piacere olfattivo, l’essenza di lavanda ha anche proprietà rilassanti, collochiamo la pianta in salotto, mentre guarderemo la tv, dopo cena, ci concilierà il sonno, la notte passerà più serena. Naturalmente lo stesso effetto si ottiene anche con l’olio di lavanda, quindi se vogliamo amplificare l’effetto della pianta, collochiamo qualche goccia di olio in vari punti della ...

Advertising

carlogubi : #IusSoli: prendersela coi neonati è da vigliacchi, usare come scusa l'etnia dei genitori è da razzisti, farlo per avere voti è da sciacalli. - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso “Paura di non farcela, di non tornare ad avere la vita di prima, di perdere tutto quello per cui… - Noiconsalvini : Orgogliosi di avere un Leader come Matteo Salvini???? - afaccrocazzz : I Maneskin sono l'esempio di come a vent'anni puoi avere sogni nel cassetto e riuscire in tutto, se lo si vuole.… - itsgiubi : RT @ToniaPeluso: Felice per i Maneskin. Tra i tre sono quelli che ho preferito anche perché sono giovani e audaci. Però parlare di loro com… -

Ultime Notizie dalla rete : Come avere Il Dominio degli uomini al Festival di Sanremo ... l'attrice con la sclerosi multipla, le attrici delle fiction, la modella esibita come un trofeo. ... Non si può avere talento ed essere donna, in Italia.

Coronavirus, il vaccino ai giocatori NBA, Adam Silver: "Molti giocatori lo faranno" ... al momento, senza avere neanche un giocatore vaccinato, siamo stati costretti a rinviare soltanto ... Come sapete, la nostra forza sta nella distribuzione capillare in tutto il globo. Fare un'operazione ...

Sanremo 2021, come avere il filtro ufficiale per le Stories di Instagram Corriere della Sera Atletica: Europei indoor, azzurro Jacobs oro nei 60 metri (2) Adnkronos) – L'Italia aveva conquistato soltanto una medaglia d'oro in questa specialità nella storia degli Euroindoor, con Stefano Tilli a Budapest nel 1983. Una finale pazzesca per il velocista dell ...

Ferrari, John Elkann: "Gianni Agnelli sarebbe deluso" Una Formula 1 che sarà alle prese con il Covid anche la prossima stagione. Secondo John Elkann, Gianni Agnelli avrebbe affrontato il virus senza timore: “Sono convinto che non avrebbe avuto paura del ...

... l'attrice con la sclerosi multipla, le attrici delle fiction, la modella esibitaun trofeo. ... Non si puòtalento ed essere donna, in Italia.... al momento, senzaneanche un giocatore vaccinato, siamo stati costretti a rinviare soltanto ...sapete, la nostra forza sta nella distribuzione capillare in tutto il globo. Fare un'operazione ...Adnkronos) – L'Italia aveva conquistato soltanto una medaglia d'oro in questa specialità nella storia degli Euroindoor, con Stefano Tilli a Budapest nel 1983. Una finale pazzesca per il velocista dell ...Una Formula 1 che sarà alle prese con il Covid anche la prossima stagione. Secondo John Elkann, Gianni Agnelli avrebbe affrontato il virus senza timore: “Sono convinto che non avrebbe avuto paura del ...