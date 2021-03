Chiara Ferragni chiede ai follower di votare in massa Fedez Poi l’annuncio di Leone | «Votate papà»

(Di domenica 7 marzo 2021) . Stasera, per la finale del Festival di Sanremo, viene aperto per la prima volta il televoto. L’impreditrice digitale lancia l’appello all’esercito didei Ferragnez (22,7 milioni die 11,6 milioni) e se – come si pensa – risponderanno in, la classifica potrebbe modificarsi notevolmente. In una serie di stories,afferma: «RagazziFede e Francesca. Poi taggatemi nelle stories che le guardo tutte». Poi,lancia anche un sondaggio per sapere se i seguaci stanno votando. Non è tutto. Anche il piccolo– ormai tenerissima webstar – lancia l’appello: «, codice 11». A sosteneree ...

... per verificare se l'appello social dia votare il marito Fedez in gara a Sanremo con Francesca Michielin possa incorrere una violazione. L'associazione spiega: "Il regolamento del ...In particolare non è mancata una polemica piuttosto accesa sui social per il fatto che, potendo contare su oltre 20 milioni di follower su Instagram, abbia influenzato pesantemente l'...L’associazione non ha lasciato in pace il cantante neppure durante la settimana del Festival di Sanremo 2021. Ma il fatto che Chiara Ferragni abbia quasi 23 milioni di follower ha infastidito il Codac ...Fedez-Michielin (n.c.) Chiara Ferragni, la regina dei social italiana, chiede ai suoi 23 milioni di follower di votare per il marito Fedez e lui, dopo che nei giorni scorsi non ...