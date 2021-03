A Sanremo anche il corpo canta (Di domenica 7 marzo 2021) Al di là delle classifiche e dei vari premi, penso che si possa affermare che a Sanremo a trionfare sia stata soprattutto una nuova estetica, quella patinata e soft-core ereditata dai social. Mai come quest’anno tra gli artisti in gara e gli ospiti ha prevalso un look fatto di “ sottrazione”, se così si può dire: tagli di gonna vertiginosi, decolleté sempre più audaci, abiti a fior di pelle o con varie sfumature di nude look. L’età media degli artisti, più che nuovi suoni o nuovi linguaggi, ha portato soprattutto questo: l’esibizione della fisicità come elemento espressivo, a volte a sottolineare un messaggio, a volte a compensarne la mancanza, o, come dire, a essere essa stessa il messaggio come nel caso di Arisa, che nella prima esibizione aveva indossato un tailleur dal taglio classico per virare in ultima puntata su un abito in tulle color carne trasparente e ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Al di là delle classifiche e dei vari premi, penso che si possa affermare che aa trionfare sia stata soprattutto una nuova estetica, quella patinata e soft-core ereditata dai social. Mai come quest’anno tra gli artisti in gara e gli ospiti ha prevalso un look fatto di “ sottrazione”, se così si può dire: tagli di gonna vertiginosi, decolleté sempre più audaci, abiti a fior di pelle o con varie sfumature di nude look. L’età media degli artisti, più che nuovi suoni o nuovi linguaggi, ha portato soprattutto questo: l’esibizione della fisicità come elemento espressivo, a volte a sottolineare un messaggio, a volte a compensarne la mancanza, o, come dire, a essere essa stessa il messaggio come nel caso di Arisa, che nella prima esibizione aveva indossato un tailleur dal taglio classico per virare in ultima puntata su un abito in tulle color carne trasparente e ...

