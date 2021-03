8 marzo: meglio i fatti dei fiori (Di domenica 7 marzo 2021) Le donne sono il soggetto più celebrato e più bistrattato al mondo, e vengono amate e desiderate per gli stessi motivi per cui al contempo sono vessate e discriminate. Così, proprio nel giorno in cui si festeggia la nostra unicità, vorrei spendere un pensiero sui contenuti di tale considerazione e sulla qualità delle attenzioni di cui siamo investite. Prima di tutto la bellezza, la dote tanto decantata da intellettuali e poeti di ogni epoca per omaggiare il genere femminile, che è diventata una schiavitù inevitabile lunga tutta la vita. Ci si riferisce infatti a un parametro ormai completamente irreale, perché quello che viene considerato lo standard di riferimento (ovvero giovane, bella, magra, ben vestita, curata e sorridente), di fatto è uno stato di grazia temporaneo e per poche, non certo una realtà quotidiana possibile per tutte. Pur sapendolo, le donne sono ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) Le donne sono il soggetto più celebrato e più bistrattato al mondo, e vengono amate e desiderate per gli stessi motivi per cui al contempo sono vessate e discriminate. Così, proprio nel giorno in cui si festeggia la nostra unicità, vorrei spendere un pensiero sui contenuti di tale considerazione e sulla qualità delle attenzioni di cui siamo investite. Prima di tutto la bellezza, la dote tanto decantata da intellettuali e poeti di ogni epoca per omaggiare il genere femminile, che è diventata una schiavitù inevitabile lunga tutta la vita. Ci si riferisce ina un parametro ormai completamente irreale, perché quello che viene considerato lo standard di riferimento (ovvero giovane, bella, magra, ben vestita, curata e sorridente), di fatto è uno stato di grazia temporaneo e per poche, non certo una realtà quotidiana possibile per tutte. Pur sapendolo, le donne sono ...

