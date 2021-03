7 marzo | positività su tamponi molecolari a 8 | 8% e rapidi a 11 | 58%

Leggi su udine20

(Di domenica 7 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.137sono stati rilevati 276 nuovi contagi con una percentuale didell’8,8%. Sono inoltre 1.641 i testantigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 190 casi (11,58%). I decessi registrati sono 11, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 57 e quelli in altri reparti risultano essere 447. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.910, con la seguente suddivisione territoriale: 652 a Trieste, 1.463 a Udine, 601 a Pordenone e 194 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.807, i clinicamente guariti 2.184, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 11.344. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ...