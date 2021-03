Uomini e Donne: Giorgio Di Bonaventura parla del suo percorso (Di sabato 6 marzo 2021) In un'intervista pubblicata nell'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, Giorgio Di Bonaventura ha parlato a lungo del suo percorso all'interno del famoso dating show di Canale 5. L'ex corteggiatore ha parlato di Sophie Codegoni, la plendida tronista che non lo ha scelto preferendogli Matteo Ranieri, ma anche del rapporto con il rivale Matteo. Giacomo e il suo percorso a Uomini e Donne Giacomo Di Bonaventura ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne senza alcun lieto fine, ma nonostante questo l'ex corteggiatore riserva parole molto positive per Sophie Codegoni. Nell'intervista rilasciata al giornale ufficiale dello show di casa Mediaset, il ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 marzo 2021) In un'intervista pubblicata nell'ultimo numero diMagazine,Dihato a lungo del suoall'interno del famoso dating show di Canale 5. L'ex corteggiatore hato di Sophie Codegoni, la plendida tronista che non lo ha scelto preferendogli Matteo Ranieri, ma anche del rapporto con il rivale Matteo. Giacomo e il suoGiacomo Diha terminato il suosenza alcun lieto fine, ma nonostante questo l'ex corteggiatore riserva parole molto positive per Sophie Codegoni. Nell'intervista rilasciata al giornale ufficiale dello show di casa Mediaset, il ...

Advertising

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - gelonet75 : @laura_maffi Oggettivamente tanto la Olivia, quanto la Agnese sono donne di altissima categoria. Non solo esteriorm… - DHoyght : @A_LisaCorrado @robertodp1958 ...massimo rispetto (le donne che frequentavano i corsi di ingegneria, almeno ai miei… -