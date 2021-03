Un passo dal cielo 6: quando inizia e anticipazioni (Di sabato 6 marzo 2021) Un passo dal cielo è una delle fiction Rai più seguite degli ultimi anni, arrivata alla sesta stagione ha subito nel tempo alcuni cambiamenti soprattutto nei tanti protagonisti che si sono succeduti anche se l‘atmosfera e la location sono rimasti punti fermi delle storie del forestale Francesco Neri, interpretato oggi da Daniele Liotti. Un passo dal cielo, le cui riprese si sono concluse lo scorso Dicembre, debutterà il 1 Aprile su Rai uno sono previste ben 8 puntata salvo ovviamente assestamenti dell’ultimo momento del palinsesto dovuti soprattutto all’emergenza Coronavirus. Daniele Liotti solonotizie24Un passo dal cielo 6: cosa cambia? Secondo alcuni rumors circolati in rete la serie potrebbe cambiare nome, non porterà più il titolo Un passo dal ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021) Undalè una delle fiction Rai più seguite degli ultimi anni, arrivata alla sesta stagione ha subito nel tempo alcuni cambiamenti soprattutto nei tanti protagonisti che si sono succeduti anche se l‘atmosfera e la location sono rimasti punti fermi delle storie del forestale Francesco Neri, interpretato oggi da Daniele Liotti. Undal, le cui riprese si sono concluse lo scorso Dicembre, debutterà il 1 Aprile su Rai uno sono previste ben 8 puntata salvo ovviamente assestamenti dell’ultimo momento del palinsesto dovuti soprattutto all’emergenza Coronavirus. Daniele Liotti solonotizie24Undal6: cosa cambia? Secondo alcuni rumors circolati in rete la serie potrebbe cambiare nome, non porterà più il titolo Undal ...

