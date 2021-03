Tommaso Zorzi attacca Giulia Salemi e parla del suo “taglia e cuci” al GF Vip (Di sabato 6 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha svelato che non potrà mai esserci una vera amicizia tra lui e Giulia Salemi. Il rampollo milanese, dopo avere rafforzato il concetto ospite a Verissimo, ha commentato le parole dell’italo persiana. Tommaso Zorzi attacca Giulia Salemi Giulia Salemi ospite di Silvia Toffanin, aveva raccontato di esserci rimasta male per la battuta di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 6 marzo 2021)ha svelato che non potrà mai esserci una vera amicizia tra lui e. Il rampollo milanese, dopo avere rafforzato il concetto ospite a Verissimo, ha commentato le parole dell’italo persiana.ospite di Silvia Toffanin, aveva raccontato di esserci rimasta male per la battuta di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - QuiMediaset_it : Tommaso Zorzi, ospite in esclusiva domani a #Verissimo, parla per la prima volta dopo la vittoria a #GFVIP . Domani… - InaCharm : RT @Emmanue70006945: Che dire raga simm tropp fort ?????? #tzfalsissimo @tommaso_zorzi @stefyorlando @AndreaZelletta #croccantino #tzvip #sov… - giannanebuloni : RT @jhoestarr: i Prelemi in studio con la gigantografia del vincitore Tommaso Zorzi ?? #tzfalsissimo -