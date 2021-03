“Sono bisessuale”. Arriva il primo coming out di Sanremo, la confessione a cuore aperto (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021, Madame è la più giovane concorrente in gara. Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002, a soli 19 anni tre dischi d’oro, uno di platino e duettato con artisti come Marracash, i Negramaro e Ghali. La sua presenza sul palcoscenico del teatro dell’Ariston porta sicuramente una ventata di anticonformismo mai ostentato. La giovane è un elemento di rottura nei riguardi degli stereotipi. Durante un’intervista rilasciata per Repubblica, la rapper ha deciso di non nascondere nulla di sè, coerentemente con il brano scelto per Sanremo, Voce, un inno di identità mai ridotta entro degli schemi preconfezionati. La musica, il canale scelto per parlare della sua autenticità, destino segnato da quando Francesca aveva solo 14 anni e in cui il primo a credere è stato il produttore Eiemgei nel 2018.



