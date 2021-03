Sci alpino, startlist SuperG Saalbach: orari, tv, programma, streaming, pettorali italiani (Di sabato 6 marzo 2021) Si chiude un altro fine settimana di gare per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: domani, domenica 7 marzo, si terrà a Saalbach-Hinterglemm, in Austria, un SuperGigante maschile. Il primo atleta scatterà alle ore 10.30 e saranno al cancelletto 54 partecipanti, in rappresentanza di 12 Paesi. Cinque i rappresentanti dell’Italia in gara, ovvero Dominik Paris, col pettorale 15, Christof Innerhofer col 6, Matteo Marsaglia col 45, Riccardo Tonetti col 31 ed Emanuele Buzzi con il 25. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Si chiude un altro fine settimana di gare per quanto concerne la Coppa del Mondo di scifemminile: domani, domenica 7 marzo, si terrà a-Hinterglemm, in Austria, unigante maschile. Il primo atleta scatterà alle ore 10.30 e saranno al cancelletto 54 partecipanti, in rappresentanza di 12 Paesi. Cinque i rappresentanti dell’Italia in gara, ovvero Dominik Paris, col pettorale 15, Christof Innerhofer col 6, Matteo Marsaglia col 45, Riccardo Tonetti col 31 ed Emanuele Buzzi con il 25. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte ...

