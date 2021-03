Scafati | il covid uccide Luigi | aveva 39 anni “Non ti dimenticheremo mai”

(Di sabato 6 marzo 2021). Non ce l’ha fattaBarbaro, 39, morto a causa del Coronavirus. La vittima era ricoverata alcenter di Ariano Irpino e in pochi giorni le sue condizioni di salute si sono aggravate. Barbaro lavorava come barman in un noto bar L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...di, ricoverato in Terapia Intensiva. Presso lo stesso presidio ospelariero del Tricolle risultano ricoverati: 4 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva e 19 pazienti in Area, ......Irpino nella notte è deceduto un 39enne diricoverato in Terapia Intensiva. Ad oggi risultano ricoverati: n. 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 19 pazienti in Area, ...Il Covid continua ad avanzare e purtroppo ad uccidere. Ha perso la vita nelle ultime ore un giovane barista di Scafati di appena 35 anni all'ospedale di Ariano Irpino, un codice rosso gestito ...