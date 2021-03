Sanremo, Amadeus conferma: “Non ci sarà l’Ama Ter” (Di sabato 6 marzo 2021) È ufficiale, l’Ama Ter non ci sarà. Nel corso della conferenza stampa di oggi, sabato 6 marzo, il conduttore ha affermato che non sarà al timone del Festival di Sanremo 2022. “Fare Sanremo è un motivo di gioia e sono grato alla Rai di avermelo affidato”, spiega il conduttore e direttore artistico. “Non ci sarà … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 6 marzo 2021) È ufficiale,Ter non ci. Nel corso della conferenza stampa di oggi, sabato 6 marzo, il conduttore ha affermato che nonal timone del Festival di2022. “Fareè un motivo di gioia e sono grato alla Rai di avermelo affidato”, spiega il conduttore e direttore artistico. “Non ci… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rubio_chef : Sanremo 2021, Amadeus: 'Patrik libero'. Sanremo 2020, “Palestina libe..” ah no scusate, nessuna ha avuto il coraggi… - sayrevee : Amadeus conferma che stasera i fiori saranno dati anche agli uomini. Questa è la prima volta in 71 anni del festiva… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Sono grato a Rai. Sono stati due Festival storici, per me Sanremo è un evento, non un programma tv. No… - Carla2285 : #Amadeus ha detto che non presenterà #Sanremo l’anno prossimo..se fossi in @alecattelan lascerei il telefono libero.. si sa mai..???? - radiortm : Sanremo, Amadeus: 'Il prossimo anno non condurrò il Festival' - -