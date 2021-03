Sanremo 2021 | Fedez | “Quando vado in ansia mi sudano i piedi e puzzano | non so perché”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) A qualche ora dalla finalissima difa una delle sue tante incursioni su Instagram e decide di parlare di, i suoi: “ Mi hanno spiegato che c’è una piccolissima probabilità di sfiorare il podio quindi… non succede ovviamente, ma se dovesse succedere!! Se aveste voglia di supportarci al televoto..”. Poi aggiunge: “Se non per me almeno per la Franci (Michielin, ndr) che mi ha dovuto sopportare per quattro serate con le mani sudate, isudati che, devo dirlo, puzzavano anche un po’ per l’, non so per quale motivo mi è accaduta questa cosa in queste serate“. Ride, consapevole che atutto fa spettacolo, e “notizia festivaliera”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.