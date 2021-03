Sanremo 2021, ascolti in ripresa: 44,7% di share. Chiusura alle 2 di notte (Di sabato 6 marzo 2021) La quarta serata di Sanremo 2021, in onda venerdì 5 marzo 2021, ha incollato allo schermo in media 8.014.000 telespettatori con il 44,7% di share. La prima parte, in onda dalle 21.25 alle 23.38 , è stata vista da 11.115.000 telespettatori con il 43,25%, 4.980.000 telespettatori con il 48,18% per la seconda dalle 23.42 all’1.59. La kermesse con il duo Fiorello-Amadeus nella terza serata aveva ottenuto 7.653.000 telespettatori con il 44,3% di share. Lo scorso anno la quarta serata dell’edizione 2020 prevista venerdì 7 febbraio, era stato vista in media 9.504.000 telespettatori con il 53,3% di share. La prima parte (dalle 21.35 alle 23.54) aveva ottenuto 12.674.000 con il 52,3%, la seconda parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) La quarta serata di, in onda venerdì 5 marzo, ha incollato allo schermo in media 8.014.000 telespettatori con il 44,7% di. La prima parte, in onda d21.2523.38 , è stata vista da 11.115.000 telespettatori con il 43,25%, 4.980.000 telespettatori con il 48,18% per la seconda d23.42 all’1.59. La kermesse con il duo Fiorello-Amadeus nella terza serata aveva ottenuto 7.653.000 telespettatori con il 44,3% di. Lo scorso anno la quarta serata dell’edizione 2020 prevista venerdì 7 febbraio, era stato vista in media 9.504.000 telespettatori con il 53,3% di. La prima parte (d21.3523.54) aveva ottenuto 12.674.000 con il 52,3%, la seconda parte ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - lollo70bi : @Sanremo_2021 Già prenotato in più versioni #unmilionedicosedadirti di #ermalmeta - nadi1913 : RT @RDS_official: A poche ore dalla finalissima, Ermal Meta è ancora al comando della classifica provvisoria di Sanremo 2021 ?? https://t.c… -