Russia e Bielorussia danno vita ad un partenariato militare (Di sabato 6 marzo 2021) Il momento di gelo tra Russia e BieloRussia sembra essere passato. I disordini post-elettorali dello scorso agosto hanno coartato Aleksandr Lukashenko ad operare un netto cambio di rotta in direzione del Cremlino, dopo dodici mesi di intensa diplomazia del corteggiamento con l'asse euroamericano, e gli accordi raggiunti tra i due Paesi negli ultimi sei mesi InsideOver.

