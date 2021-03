Remedy ed il dopo Control: in sviluppo cinque giochi 'supportati per un lungo periodo' tra cui un AAA (Di sabato 6 marzo 2021) Remedy in un'intervista ha parlato dei suoi piani futuri dopo l'uscita di Control. Attualmente la società ha infatti una serie di progetti (cinque per l'esattezza) sviluppati da quattro team attivi. La squadra di Control sta iniziando a lavorare sul prossimo grande titolo dello studio. Un secondo team sta lavorando al progetto multiplayer cooperativo Vanguard, mentre un terzo sta lavorando a due progetti non annunciati per console e PC, finanziati da Epic Games. Il team finale sta lavorando con Smilegate alla campagna per giocatore singolo che verrà utilizzata sia in Crossfire X che in Crossfire HD solo per la Cina. Il CEO Tero Virtala indica questo come un segno di come Remedy continuerà a fare alcuni progetti in subappalto come ha fatto in passato. Ma ogni titolo prodotto dalla ... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 marzo 2021)in un'intervista ha parlato dei suoi piani futuril'uscita di. Attualmente la società ha infatti una serie di progetti (per l'esattezza) sviluppati da quattro team attivi. La squadra dista iniziando a lavorare sul prossimo grande titolo dello studio. Un secondo team sta lavorando al progetto multiplayer cooperativo Vanguard, mentre un terzo sta lavorando a due progetti non annunciati per console e PC, finanziati da Epic Games. Il team finale sta lavorando con Smilegate alla campagna per giocatore singolo che verrà utilizzata sia in Crossfire X che in Crossfire HD solo per la Cina. Il CEO Tero Virtala indica questo come un segno di comecontinuerà a fare alcuni progetti in subappalto come ha fatto in passato. Ma ogni titolo prodotto dalla ...

