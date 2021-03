Per il Cts bisognerebbe almeno chiudere subito tutte le scuole (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - L'attuale situazione pandemica in Italia richiederebbe subito un lockdown duro. In alternativa, l'unico compromesso possibile è quello di una zona rossa automatica nel momento esatto in cui si supera la soglia dei 250 contagi per 100 mila abitanti. Questa la posizione del Comitato tecnico scientifico che, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbe 'caldamente' suggerito al governo di ancorare l'automatismo a questa soglia oltre la quale la gestione sanitaria diventa fuori controllo. Il limite dei 250 casi compare nel dpcm che entra in vigore oggi, ma rimette ai governatori la possibilità di decidere se attuare o meno la zona rossa. Per il Cts però il cambio colore non dovrebbe essere facoltativo alla luce della condizione di stremo in cui versa il Paese. D'altronde, i dati aggiornati del monitoraggio settimanale ieri parlavano chiaro: la situazione epidemiologica ... Leggi su agi (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - L'attuale situazione pandemica in Italia richiederebbeun lockdown duro. In alternativa, l'unico compromesso possibile è quello di una zona rossa automatica nel momento esatto in cui si supera la soglia dei 250 contagi per 100 mila abitanti. Questa la posizione del Comitato tecnico scientifico che, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbe 'caldamente' suggerito al governo di ancorare l'automatismo a questa soglia oltre la quale la gestione sanitaria diventa fuori controllo. Il limite dei 250 casi compare nel dpcm che entra in vigore oggi, ma rimette ai governatori la possibilità di decidere se attuare o meno la zona rossa. Per il Cts però il cambio colore non dovrebbe essere facoltativo alla luce della condizione di stremo in cui versa il Paese. D'altronde, i dati aggiornati del monitoraggio settimanale ieri parlavano chiaro: la situazione epidemiologica ...

