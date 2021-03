NVIDIA RTX 3050 Ti: ASUS spoilera la scheda? (Di sabato 6 marzo 2021) Nel sito ASUS è apparso un riferimento alla NVIDIA RTX 3050 Ti, la GPU di fascia bassa quindi verrebbe confermata almeno per quanto riguardo il segmento dei laptop. La cosa interessante è che il ray tracing arriverebbe anche in fascia bassa Sembra che ad ASUS sia scappata un’informazione su una futura GPU che potrebbe armare i futuri laptop compatti. Infatti NVIDIA RTX 3050 Ti sarà la una scheda di fascia bassa da montare su notebook dalle dimensioni compatte e PC di fascia bassa che però non vogliono rinunciare alla potenza di una buona GPU discreta. Si andrebbe in pratica a sostituire la GTX 1650 Ti. Tuttavia non ci sono notizie ufficiali sul rilascio di questa scheda grafica per adesso. NVIDIA RTX 3050 Ti: ... Leggi su tuttotek (Di sabato 6 marzo 2021) Nel sitoè apparso un riferimento allaRTXTi, la GPU di fascia bassa quindi verrebbe confermata almeno per quanto riguardo il segmento dei laptop. La cosa interessante è che il ray tracing arriverebbe anche in fascia bassa Sembra che adsia scappata un’informazione su una futura GPU che potrebbe armare i futuri laptop compatti. InfattiRTXTi sarà la unadi fascia bassa da montare su notebook dalle dimensioni compatte e PC di fascia bassa che però non vogliono rinunciare alla potenza di una buona GPU discreta. Si andrebbe in pratica a sostituire la GTX 1650 Ti. Tuttavia non ci sono notizie ufficiali sul rilascio di questagrafica per adesso.RTXTi: ...

