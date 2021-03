Napoli, Bakayoko non si è allenato “per indisposizione” (Di sabato 6 marzo 2021) Il Napoli ha pubblicato il report della seduta mattutina di allenamento a Castel Volturno. Gattuso non ha potuto contare su Bakayoko, indisposto. Il club fornisce tutti gli aggiornamenti dall’infermeria: “Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra. Bakayoko non ha preso parte alla seduta per indisposizione”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Ilha pubblicato il report della seduta mattutina di allenamento a Castel Volturno. Gattuso non ha potuto contare su, indisposto. Il club fornisce tutti gli aggiornamenti dall’infermeria: “Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra.non ha preso parte alla seduta per”. L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Bakayoko Milan, Pioli lancia Krunic dal 1'. Inter, torna Lautaro. Verona: Tameze k.o. Napoli - Bologna (domani, 20.45) ? Napoli: rientra Koulibaly al centro della difesa, dopo la ... ma anche in difesa (Di Lorenzo in vantaggio su Hysaj e Ghoulam su Mario Rui) e centrocampo (Bakayoko ...

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA/ Diretta tv, spazio per Manolas? ... che pure per disegnare le probabili formazioni di Napoli e Bologna, non dovrebbe discostarsi dal ... A centrocampo il tecnico dovrebbe poi confermare dal primo minuto Bakayoko e Fabian Ruiz, anche se ...

Napoli: out Bakayoko, le ultime Fantacalcio.it Napoli, si ferma Bakayoko: l'azzurro non si è allenato La brutta notizia per Gennaro Gattuso arriva dall'allenamento di questa mattina: come riportato dal club azzurro, Tiemoué Bakayoko non ha preso parte alla seduta quotidiana per una indisposizione non ...

Napoli-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il Napoli ospita il Bologna per la 26esima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

