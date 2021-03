Moviola Juve - Lazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt (Di sabato 6 marzo 2021) Non è ancora finita la partita, ma il lavoro dell'arbitro Massa e del suo staff all'Allianz Stadium per Juve - Lazio è già sotto osservazione. Il motivo? I dubbi che lascia la decisione di non ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 marzo 2021) Non è ancora finita la partita, ma il lavoro dell'arbitro Massa e del suo staff all'Allianz Stadium perè già sotto osservazione. Il motivo? Iche lascia la decisione di non ...

Advertising

Gazzetta_it : Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - junews24com : RT @GiovaAlbanese: Ai tempi del #VAR non può e non deve succedere una roba del genere. #JuveLazio - CalcioNews24 : RT @GiovaAlbanese: Ai tempi del #VAR non può e non deve succedere una roba del genere. #JuveLazio - FukJuv : RT @Gazzetta_it: Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - j_7ragon : RT @GiovaAlbanese: Ai tempi del #VAR non può e non deve succedere una roba del genere. #JuveLazio -