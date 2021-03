Mondiale Qatar 2022, la rivolta dei tecnici: “Non daremo i nostri giocatori” (Di sabato 6 marzo 2021) Gli allenatori dei grandi club guidano una sorta di rivolta verso il Mondiale in Qatar: “I nostri giocatori non possono rimanere 10 giorni in isolamento”. Grana sul Mondiale di calcio previsto per la fine del prossimo anno in Qatar. I tecnici di alcuni dei club più importanti, in particolare della Premier League, hanno aperto la questione con la Fifa. Club vs Fifa A causa della pandemia e delle restrizioni sui viaggi, si rischia di creare un cortocircuito. In pratica, i giocatori nazionali rischiano di dover rimanere “bloccati” per molti giorni prima e dopo i match in questione. Il fronte è stato aperto da Klopp alla vigilia di Liverpool-Chelsea, ma ieri hanno preso posizione Guardiola, Ancelotti, Bielsa, Solskjaer e, a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Gli allenatori dei grandi club guidano una sorta diverso ilin: “Inon possono rimanere 10 giorni in isolamento”. Grana suldi calcio previsto per la fine del prossimo anno in. Idi alcuni dei club più importanti, in particolare della Premier League, hanno aperto la questione con la Fifa. Club vs Fifa A causa della pandemia e delle restrizioni sui viaggi, si rischia di creare un cortocircuito. In pratica, inazionali rischiano di dover rimanere “bloccati” per molti giorni prima e dopo i match in questione. Il fronte è stato aperto da Klopp alla vigilia di Liverpool-Chelsea, ma ieri hanno preso posizione Guardiola, Ancelotti, Bielsa, Solskjaer e, a ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | #Suzuki, assalto al Mondiale con la nuova #GSXRR – DIRETTA STREAMING - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Platini: 'Ritorno nel calcio? Se riterrò che possa essere un bene per il calcio, mi impegnerò pienamente. Mondiale in Qa… - etiennefarina : RT @TUTTOJUVE_COM: Platini: 'Ritorno nel calcio? Se riterrò che possa essere un bene per il calcio, mi impegnerò pienamente. Mondiale in Qa… - TUTTOJUVE_COM : Platini: 'Ritorno nel calcio? Se riterrò che possa essere un bene per il calcio, mi impegnerò pienamente. Mondiale… - CarpaneseSilva1 : RT @GiorgiaMeloni: FDI è stato l’unico partito a votare contro l’accordo di cooperazione culturale Italia-Qatar. Ecco il modello che second… -