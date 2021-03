Mihajlovic: “Siamo una squadra da psichiatra. Voglio vedere la squadra di contro la Lazio” (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Queste le sue parole: “Bologna è da psichiatra, mi manda fuori di testa. Gioca con la Lazio, squadra più forte, fa la partita e vince. Tre giorni dopo, con gli stessi giocatori, a Cagliari la stessa squadra non può fare quella prestazione”. Sinisa Mihajlovic è duro con i suoi e pretende una reazione a Napoli. “Voglio rivedere la squadra che ha battuto la Lazio. Non parlo di risultato, perché con le squadre più forti ci sta di perdere. Parlo di atteggiamento, prestazione, carattere e identità”. Foto: Twitter Bologna L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della garail Napoli. Queste le sue parole: “Bologna è da, mi manda fuori di testa. Gioca con lapiù forte, fa la partita e vince. Tre giorni dopo, con gli stessi giocatori, a Cagliari la stessanon può fare quella prestazione”. Sinisaè duro con i suoi e pretende una reazione a Napoli. “rilache ha battuto la. Non parlo di risultato, perché con le squadre più forti ci sta di perdere. Parlo di atteggiamento, prestazione, carattere e identità”. Foto: Twitter Bologna L'articolo ...

