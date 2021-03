Meloni e il pentito: il Pd prova a speculare. Foti (FdI) replica: da voi non prendiamo lezioni (Di sabato 6 marzo 2021) Il Pd prova a speculare sulla bufala detta dal pentito che ha tirato in ballo Giorgia Meloni. Franco Mirabelli, capogruppo dem in commissione Antimafia, dice: “Ho letto le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Considero le sue parole una non risposta. Nega di avere avuto a che fare con le famiglie rom di Latina, ne prendiamo atto, ma al di là di ciò continua a non dire una parola sulle inchieste giudiziarie e giornalistiche e sulle dichiarazioni dei pentiti che raccontano di rapporti tra esponenti importanti di Fdi e i clan di Latina anche per ricevere sostegno nelle campagne elettorali. Da parte di Giorgia Meloni servirebbero parole di condanna e presa di distanza su queste vicende su cui continueremo a chiedere che la commissione Antimafia torni a lavorare al più ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) Il Pdsulla bufala detta dalche ha tirato in ballo Giorgia. Franco Mirabelli, capogruppo dem in commissione Antimafia, dice: “Ho letto le dichiarazioni di Giorgia. Considero le sue parole una non risposta. Nega di avere avuto a che fare con le famiglie rom di Latina, neatto, ma al di là di ciò continua a non dire una parola sulle inchieste giudiziarie e giornalistiche e sulle dichiarazioni dei pentiti che raccontano di rapporti tra esponenti importanti di Fdi e i clan di Latina anche per ricevere sostegno nelle campagne elettorali. Da parte di Giorgiaservirebbero parole di condanna e presa di distanza su queste vicende su cui continueremo a chiedere che la commissione Antimafia torni a lavorare al più ...

