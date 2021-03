Manuel Agnelli | età | altezza | peso | moglie e figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 marzo 2021) Cantautore, musicista, produttore discografico, personaggio televisivo italiano,è il fondatore e frontman del gruppo alternative rock Afterhours. La carriera musicale diinizia nel 1985 quando dà vita alla sua band insieme con Lorenzo Olgiati (basso) e Roberto Girardi (batteria).è invece voce e chitarrista; in alcune occasioni suona il pianoforte. Ai tre si aggiungerà poco dopo Paolo Cantù (chitarra). Nel 1987 gli Afterhours pubblicano il 45 giri My Bit Boy, a cui seguirà il primo album All the Good Children Go to Hell (Toast Records) segnalata dalla rivista italiana Il Mucchio Selvaggio tra i dieci migliori dischi italiani degli anni ’80. Nel 1989fonda assieme ad altri musicisti tra cui Mauro Ermanno Giovanardi ...