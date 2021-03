LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Mikaela Shiffrin fa 69! Punti preziosi per Petra Vlhova, fantastica Peterlini (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Nella graduatoria generale Lara Gut rimane in vetta con 1227 Punti contro i 1120 di Vlhova che si porta a 107 lunghezze. I 3 Slalom rimasti daranno una grandissima mano alla slovacca! 13.21 Nella classifica di specialità Petra Vlhova si porta a 480 Punti contro i 435 di Shiffrin ed i 410 di Liensberger. Tutto è ancora da giocare! 13.20 Splendida settima la nostra Martina Peterlini, che conclude a 3.32 da Shiffrin, 14a Federica Brignone a 4.07, quindi 16a Irene Curtoni a 4.21. 13.19 69° successo della carriera per Mikaela Shiffrin! Questa volta ha fatto il vuoto nel finale! Vlhova si accontenta del secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Nella graduatoria generale Lara Gut rimane in vetta con 1227contro i 1120 diche si porta a 107 lunghezze. I 3rimasti daranno una grandissima mano alla slovacca! 13.21 Nella classifica di specialitàsi porta a 480contro i 435 died i 410 di Liensberger. Tutto è ancora da giocare! 13.20 Splendida settima la nostra Martina, che conclude a 3.32 da, 14a Federica Brignone a 4.07, quindi 16a Irene Curtoni a 4.21. 13.19 69° successo della carriera per! Questa volta ha fatto il vuoto nel finale!si accontenta del secondo ...

