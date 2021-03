L’immunologo Le Foche | «Con la variante i giovani rischiano di più L’Ue deve accelerare sullo Sputnik»

Leggi su open.online

(Di sabato 6 marzo 2021) Crescono i contagi tra i più. E per la prima volta dall’inizio della pandemia nata dal Coronavirus, l’incidenza dei casi tra gli under 20 ha superato quella tra le altre fasce d’età. Secondo il report dell’Iss diffuso a fine febbraio, itra i 14-19 anni hanno registrato nelle ultime settimane un’incidenza di 200 casi ogni 100mila abitanti. Lo stato clinico rimane comunque lieve – precisa lo studio – con il 74% dei contagi che risultano asintomatici o con pochi sintomi. Ma la rapida diffusione dellainglese continua a preoccupare e ieri un ragazzo di 19 anni della provincia Bresciana – la più colpita attualmente dalla mutazione del Covid19 – è stato ricoverato in terapia intensiva. «Nel giro di un mese lainglese avrà preso il sopravvento», dichiara al Corriere della Sera ...