Leader Pakistano guadagna la fiducia con 178 voti

(Di sabato 6 marzo 2021) Il, Imran Khan, ottiene lanonostante il tentativo di boicottaggio da parte dell’opposizione. 178a favore, anche se ne sarebbero bastati solamente 172.Khan: accusa l’opposizione? La sconfitta elettorale di un seggio del Senato si è presentata a sorpresa per il primo MinistroImran Khan. Viene, quindi, richiesto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leader Pakistano

AsiaNews

... dopo aver lasciato la casa di sua madre, da un membro del movimento talebano, sia per il ... Il massimocattolico del Paese, il cardinale Joseph Coutts, ha elogiato Shahbaz Bhatti come ...... riflettono sull'eredità del ministro, mentre nella comunità cattolica cresce il ... Ricordando la vita delcattolico, "spesa per la pace, l'amore, la verità, la giustizia, il bene della ...Il leader Pakistano, Imran Khan, guadagna la fiducia con 178 voti a favore. Nonostante il tentativo di boicottaggio da parte dell'opposizione.La questione del Kashmir torna di venerdì, Scontri tra fedeli musulmani e polizia leale a Nuova Dheli. Il motivo: la decisione della autorità indiane di ribaltare l'autorizzazione a un leader religios ...