La protesta dei No Dad sbarca a Sanremo: “Basta didattica digitale, riaprite le scuole” (Di sabato 6 marzo 2021) Genitori, insegnanti e bambini si sono dati appuntamento in piazza Colombo, a Sanremo, per manifestare contro lachiusura delle scuole. I piccoli studenti portano cartelli colorati con i quali chiedono di tornare sui banchi, perché "la dad non è abBastanza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) Genitori, insegnanti e bambini si sono dati appuntamento in piazza Colombo, a, per manifestare contro lachiusura delle. I piccoli studenti portano cartelli colorati con i quali chiedono di tornare sui banchi, perché "la dad non è abnza". L'articolo .

Advertising

lauraboldrini : Ragazze e ragazzi nei vagoni della metro di #Minsk leggono in segno di protesta contro #Lukashenko. La cultura… - tiz2060 : RT @FmMosca: La #DAD non è scuola, la #DAD è mercificazione dell’insegnamento, un tributo di merda fatto sulla pelle e la psiche dei nostri… - vincenz67303975 : RT @FmMosca: La #DAD non è scuola, la #DAD è mercificazione dell’insegnamento, un tributo di merda fatto sulla pelle e la psiche dei nostri… - gabrillasarti2 : RT @FmMosca: La #DAD non è scuola, la #DAD è mercificazione dell’insegnamento, un tributo di merda fatto sulla pelle e la psiche dei nostri… - Stefano32847521 : RT @Lorena71386790: La protesta dei circoli: Il Tennis Club Castiglionese è pronto per ripartire dal 4 maggio, il Governo NO ! https://t.co… -