Juve - Lazio 3 - 1 diretta: doppietta di Morata in due minuti (Di sabato 6 marzo 2021) 26'st Batte Correa, che addirittura cerca la conclusione verso lo specchio della porta. Palla che si perde alta. 26'st Angolo per la Lazio , che non vuole mollare in questo finale. 24'st Interviente ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) 26'st Batte Correa, che addirittura cerca la conclusione verso lo specchio della porta. Palla che si perde alta. 26'st Angolo per la, che non vuole mollare in questo finale. 24'st Interviente ...

Advertising

juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - mods86 : RT @NoireButterfly_: LAZIO ALÈ AHAH LA JUVE NON HA NESSUNO REGÀ MANCO RONALDO STASERA JE FAMO ER CULO A STI LADRONI DAJE TUCU GOOOL AHAH S… - Andrea1975_ : RT @la_stordita: Stasera la medesima cosa su due canali diversi: - “non si ruba a casa dei ladri” su canale5 - juve Lazio su sky -