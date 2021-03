Incontro storico tra il Papa e l'ayahollah al - Sistani: un passo per la pace tra le religioni (Di sabato 6 marzo 2021) Un Incontro storico: Papa Francesco ha ringraziato il Grande Ayatollah Sayyid Ali Al - Husayni Al - Sistani, che è andato a trovare a Najaf, in Iraq, città santa dei musulmani sciiti, "perché, assieme ... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) UnFrancesco ha ringraziato il Grande Ayatollah Sayyid Ali Al - Husayni Al -, che è andato a trovare a Najaf, in Iraq, città santa dei musulmani sciiti, "perché, assieme ...

