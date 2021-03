Giornata delle donne, +119,6% chiamate al numero antiviolenza (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si avvicina la Giornata delle donne, l’8 marzo, nella quale si celebrano le conquiste sociali, economiche e politiche e si condannano le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo sociali. Domani pertanto alle 12 in Largo Berlinguer a Napoli, la Lega terrà un flash mob contro la violenza sulla donne. Un’iniziativa simbolica di sostegno e sensibilizzazione contro un fenomeno acuito nell’ultimo anno anche a causa del Covid e dei numerosi lockdown. Nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 il numero delle chiamate sia telefoniche sia via chat al numero antiviolenza 1522 secondo i dati Istat è più che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si avvicina la, l’8 marzo, nella quale si celebrano le conquiste sociali, economiche e politiche e si condannano le discriminazioni e le violenze di cui lesono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo sociali. Domani pertanto alle 12 in Largo Berlinguer a Napoli, la Lega terrà un flash mob contro la violenza sulla. Un’iniziativa simbolica di sostegno e sensibilizzazione contro un fenomeno acuito nell’ultimo anno anche a causa del Covid e deisi lockdown. Nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 ilsia telefoniche sia via chat al1522 secondo i dati Istat è più che ...

