(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso il P.O. “” di Ariano Irpino risultano ricoverati: n. 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 19 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Si comunica che nella notte èundi, ricoverato in Terapia Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Frangipane, il punto sui ricoveri: deceduto un 39enne di Scafati ** - irpiniatimes1 : Covid-19, 39enne deceduto al Frangipane. Il punto della situazione - irpiniatimes1 : Covid-19, deceduto 86enne al Frangipane. Il punto - irpiniatimes1 : Covid-19, deceduto 68enne al Frangipane. Il punto - irpiniatimes1 : Covid-19, il punto della situazione al Frangipane -

Ultime Notizie dalla rete : Frangipane punto

Irpiniaoggi.it

Ariano Irpino . Ordine e niente assembramenti oggi davanti all'ingresso delvaccinale dell'ospedaledi Ariano Irpino. Dopo i pesanti disagi di ieri, con code snervanti fino a tarda sera dovute a problemi di carattare tecnico informatico la situazione da ...Ariano Irpino . 'Siamo in coda da ore e la situazione non si sblocca, di questo passo faremo l'alba.' Giornata d'inferno all'ingresso delvaccinale delad Ariano Irpino. In coda vi è il personale sanitario proveniente da vari centri della provincia. La protesta è altissima. 'Come mai - ci viene detto non si è provveduto ...Con il decreto firmato ieri sera dal ministro Speranza la zona rossa da lunedì è una certezza e non più solo un incubo. Ed il sistema economico salernitano si sta ...Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: ? n. 2 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; ? n. 21 pazienti in Area ...