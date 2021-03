Formazioni ufficiali Monza-Pordenone | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 6 marzo 2021) Ledi, sfida valevole per la ventisettesima giornata della. Gli ospiti dovranno reagire dopo la dura sconfitta per mano del Chievo, così come i padroni di casa, a secco di vittorie da due turni. Di seguito le scelte di Cristian Brocchi e Attilio Tesser, dunque i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco.– in attesa– in attesa SportFace.