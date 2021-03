Flash News del 6 Marzo 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Questa mattina la visita a sorpresa del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel centro vaccinale anti Covid-19 allestito alla “Nuvola” di Fuksas a Roma. Dal Capo dello Stato i complimenti per l’efficienza del centro e l’incoraggiamento a continuare la battaglia contro la pandemia. “Ce la faremo”, il messaggio rilanciato da Mattarella; Il nuovo piano vaccinale del Governo: vertice tra il capo della protezione civile, Curcio e il commissario straordinario Figliuolo. E’ stata firmata intesa che consentirà ai medici specializzati di scendere in campo per le somministrazioni; Il virus continua la sua corsa, spinto dall’effetto delle varianti. Nelle ultime 24 ore si sono registrate oltre 24.000 nuove diagnosi. Ancora drammatico il numero dei morti, 297. Il tasso di positività e al 6,3%; Per contrastare la diffusione dei contagi, oggi sono entrate in vigore le norme del nuovo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Questa mattina la visita a sorpresa del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel centro vaccinale anti Covid-19 allestito alla “Nuvola” di Fuksas a Roma. Dal Capo dello Stato i complimenti per l’efficienza del centro e l’incoraggiamento a continuare la battaglia contro la pandemia. “Ce la faremo”, il messaggio rilanciato da Mattarella; Il nuovo piano vaccinale del Governo: vertice tra il capo della protezione civile, Curcio e il commissario straordinario Figliuolo. E’ stata firmata intesa che consentirà ai medici specializzati di scendere in campo per le somministrazioni; Il virus continua la sua corsa, spinto dall’effetto delle varianti. Nelle ultime 24 ore si sono registrate oltre 24.000 nuove diagnosi. Ancora drammatico il numero dei morti, 297. Il tasso di positività e al 6,3%; Per contrastare la diffusione dei contagi, oggi sono entrate in vigore le norme del nuovo ...

Advertising

TUTTOB1 : Serie B: Venezia-Brescia finisce 0-1 - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Myanmar, il solito braccio di ferro tra real politik e le ragioni del diritt… - TUTTOB1 : Serie B, Venezia-Brescia al 45': rondinelle in vantaggio - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Perché sciiti e cristiani si parlano in Irak Reazioni positive degli esponen… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il Brasile richiude per virus. Coprifuoco a Rio, lockdown a San Paolo Pesano… -