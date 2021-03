Festa di compleanno in barba ai divieti: 39 persone sorprese a ballare (Di sabato 6 marzo 2021) Una Festa di compleanno con 39 persone è stata scoperta ieri nel pomeriggio dai Carabinieri in un circolo privato in via di Torre Branca a Roma. Le forze dell'ordine hanno notato delle persone di ... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) Unadicon 39è stata scoperta ieri nel pomeriggio dai Carabinieri in un circolo privato in via di Torre Branca a Roma. Le forze dell'ordine hanno notato delledi ...

Advertising

ClaireSansMerci : @signorailimonii La figlia del mio capo vip ieri sera è andata alla festa di compleanno dell'amico in un altro comu… - SINVFOBIE : la mia prossima festa di compleanno sarà così lo dico e lo faccio. - DoctorDeathStar : RT @AnsaRomaLazio: Festa di compleanno in circolo a Roma, 39 multati. In zona Quadraro, in locale per appassionati balli caraibici #ANSA ht… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Festa di compleanno in circolo a Roma, 39 multati. In zona Quadraro, in locale per appassionati balli caraibici #ANSA ht… - AnsaRomaLazio : Festa di compleanno in circolo a Roma, 39 multati. In zona Quadraro, in locale per appassionati balli caraibici… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa compleanno Festa di compleanno in barba ai divieti: 39 persone sorprese a ballare Una festa di compleanno con 39 persone è stata scoperta ieri nel pomeriggio dai Carabinieri in un circolo privato in via di Torre Branca a Roma. Le forze dell'ordine hanno notato delle persone di fronte ...

Festa di compleanno in circolo a Roma, 39 multati Una festa di compleanno con 39 partecipanti è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione IV Miglio Appio in un circolo privato in zona Quadraro a Roma. L'intervento è scattato, ieri pomeriggio, quando ...

Festa di compleanno in circolo a Roma, 39 multati ANSA Nuova Europa Festa di compleanno in barba ai divieti: 39 persone sorprese a ballare I carabinieri sono intervenuti a Roma alla Stazione IV Miglio Appio e dopo aver notato l’andirivieni al di fuori del locale sono intervenuti bloccando il party ...

Assembramenti e Covid party: interrotta festa caraibica. Chiuse le piazze della movida Venti le persone multate in un B&B a due passi da piazza del Popolo. A Tor Fiscale festa di compleanno interrotta dai carabinieri ...

Unadicon 39 persone è stata scoperta ieri nel pomeriggio dai Carabinieri in un circolo privato in via di Torre Branca a Roma. Le forze dell'ordine hanno notato delle persone di fronte ...Unadicon 39 partecipanti è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione IV Miglio Appio in un circolo privato in zona Quadraro a Roma. L'intervento è scattato, ieri pomeriggio, quando ...I carabinieri sono intervenuti a Roma alla Stazione IV Miglio Appio e dopo aver notato l’andirivieni al di fuori del locale sono intervenuti bloccando il party ...Venti le persone multate in un B&B a due passi da piazza del Popolo. A Tor Fiscale festa di compleanno interrotta dai carabinieri ...