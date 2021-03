Ermal Meta canta "Un milione di cose da dirti" a Sanremo 2021 - VIDEO

Advertising

SanremoRai : Appreciation tweet per Ermal Meta ?? Lupi, se ci siete, fatevi sentire! ?? @MetaErmal #UnMilioneDiCoseDaDirti… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - MetaErmal : Grazie che onore!! - lilwallflowerz : dai muovetevi che la nipotina di ermal meta deve andare a dormire susu rapidità - lollo70bi : RT @RebeBrave1996: Che cos’è l’ansia? Se sei un lupo di ermal metà l’ansia la conti sempre due volte. ?? #UnMilioneDiVotiPerErmal #ermalmet… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta

Questo l'ordine di uscita dei Big, di stasera, ultimo appuntamento con il festival di Sanremo. 1. GHEMON 2. GAIA 3. IRAMA 4. GIO EVAN 5.6. FULMINACCI 7. RENGA 8. EXTRALISCIO 9. COLAPESCE DIMARTINO 10. MALIKA 11. FEDEZ MICHIELIN 12. WILLIE PEYOTE 13. ORIETTA BERTI 14. ARISA 15. BUGO 16. MANESKIN 17. MADAME 18. LA RAPPRESENTE ...Al momento la classifica generale vede in testacon 'Un milione di cose da dirti', seguito da Willie Peyote con 'Mai dire mai ' e Arisa con 'Potevi fare di più'. Ma stasera oltre ...Il Festival a ostacoli, che si è già messo alle spalle il supposto plagio dei Maneskin (non c'è) e il ritiro di Irama (è in gara, ma dalla stanza ...Ermal Meta approda in Mescal a fine 2015 e l’avventura parte ufficialmente da Sanremo 2016. L’autore più corteggiato del momento (nei precedenti 5 anni, 13 dischi di platino e 10 ori ...