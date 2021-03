Bologna | Mihajlovic | “Ci manca continuità | ma alti e bassi sono normali A Sanremo…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 6 marzo 2021) Archiviata la presenza al Festival di Sanremo per Sinisa Miahjlvic è tornato il momento di concentrarsi sul campo. L'allenatore deloggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli: "Contro il Cagliari ero più deluso che arrabbiato. Può darsi che ci manchi, abbiamo tanti giovani e può capitare di avere. Tre giorni prima abbiamo giocato con la Lazio e siamo stati superiori, poi tre giorni dopo abbiamo giocato con una squadra buona, ma non ai livelli della Lazio e non siamo riusciti a ripeterci. Sanremo? Per me è stato bello, un onore andare al Festival. Ho cantato per prendere in giro i miei amici cantanti serbi, visto che io non canto ma a differenza loro posso vantarmi di averlo fatto a Sanremo"., Sabatini: “Saremo arrabbiati, ma temo ...