Ancona | addio Mario stroncato dal Covid a 90 anni In lacrime per Picciafuoco Era titolare di un alimentari in via Damiano Chiesa

(Di sabato 6 marzo 2021)- Quartiere Adriatico in lutto per la scomparsa di, 90, morto all'ospedale Geriatrico dove era stato ricoverato per un problema respiratorio riconducibile al. ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancona addio

Corriere Adriatico

Un punto vendita che Mario aveva aperto negli anni Cinquanta, per poi legarsi al marchio Coal uno dei primi ada credere in questo progetto. Un negozio dove la qualità e la cortesia erano di ...Resta alto il numero dei contagi nella provincia di, ma torna a salire anche quello in ... APPROFONDIMENTI IL LUTTOMaria, la nonnina di Camerano: stroncata dal Covid, muore a 106...ANCONA - Quartiere Adriatico in lutto per la scomparsa di Mario Picciafuoco, 90 anni, morto all’ospedale Geriatrico dove era stato ricoverato per un problema respiratorio riconducibile ...Molto conosciuto, fu il primo ad aprire in città un centro di assistenza computer. Il funerale oggi pomeriggio ...