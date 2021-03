WandaVision: Paul Bettany ammette di aver ingannato i fan parlando di un cameo a sorpresa (Di venerdì 5 marzo 2021) La star di WandaVision Paul Bettany ha ammesso, durante un'intervista, di aver ingannato i fan parlando di un presunto cameo a sorpresa. WandaVision sta giungendo al termine e Paul Bettany ha dovuto ammettere di avere ingannato i suoi fan quando ha annunciato che ci sarebbe stato un importante cameo che avrebbe sconvolto i fan della Marvel. L'attore britannico, durante il podcast Lights Camera Barstool, aveva anticipato la presenza di alcune scene "piuttosto intense" con al centro Visione e un altro personaggio. Paul Bettany, nell'intervista, aveva sottolineato parlando di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021) La star diha ammesso, durante un'intervista, dii fandi un presuntosta giungendo al termine eha dovutore dii suoi fan quando ha annunciato che ci sarebbe stato un importanteche avrebbe sconvolto i fan della Marvel. L'attore britannico, durante il podcast Lights Camera Barstool, aveva anticipato la presenza di alcune scene "piuttosto intense" con al centro Visione e un altro personaggio., nell'intervista, aveva sottolineatodi ...

