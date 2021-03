Uomini e Donne, registrazione 3-03-2021: spogliarello in studio, Samantha punta gli over (Di venerdì 5 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo 2021 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che non è cominciata come solitamente accade con il recall della puntata precedente e lo sfogo di Gemma Galgani, bensì con una sfilata che ha svelato il lato sexy delle dame e ha visto anche un sensuale spogliarello. Gemma resta ancora una volta sola, mentre Samantha stupisce tutti frequentando un uomo del trono over e viene attaccata da un altro cavaliere. Massimiliano esce con Vanessa ed Eugenia, mentre per Giacomo arrivano nuove corteggiatrici. A Uomini e Donne, sfilata con spogliarello di Sabina Come anticipato, la nuova registrazione è cominciata in maniera insolita, ovvero con una sfilata delle ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 marzo 2021) Mercoledì 3 marzoè stata registrata una nuovata diche non è cominciata come solitamente accade con il recall dellata precedente e lo sfogo di Gemma Galgani, bensì con una sfilata che ha svelato il lato sexy delle dame e ha visto anche un sensuale. Gemma resta ancora una volta sola, mentrestupisce tutti frequentando un uomo del tronoe viene attaccata da un altro cavaliere. Massimiliano esce con Vanessa ed Eugenia, mentre per Giacomo arrivano nuove corteggiatrici. A, sfilata condi Sabina Come anticipato, la nuovaè cominciata in maniera insolita, ovvero con una sfilata delle ...

